Силовики заинтересовались работой гаишников в Воронежской области

фото из архива "КП".

Сообщение об очередном коррупционном скандале в региональном УГИБДД разместили в социальных сетях 26 февраля. Речь шла о том, что в Павловске задержали 15 сотрудников ДПС и командира взвода отдельного батальона. Также уточнялось, что на месте дислокации взвода идут следственные мероприятия.

Как сообщил источник «КП-Воронеж», информация недостоверная. Никаких массовых задержаний не проводилось. Однако, действительно, идет проверка. Ее результаты будут известны позднее.

Напомним, ранее до суда дошло дело бывшего начальника межрайонного регистрационно–экзаменационного отдела ГИБДД № 3 Борисоглебска. Мужчину поймали с поличным при получении 20 тысяч рублей за успешную сдачу экзмамена. Теперь ему грозит до трех лет лишения свободы со штрафом от 10 до 20-кратного размера взятки.