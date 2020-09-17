В Воронежской области начальника отдела ГИБДД поймали на взятке за права

Воронежские следователи возбудили уголовное дело за взятку против начальника межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД в Борисоглебске .

Мужчину задержали 15 сентября 2020 года сотрудники УФСБ России по Воронежской области.

- Начальник отдела получил 20 000 рублей за фиктивную сдачу теоретической части экзамена на права и выданное 12 сентября водительское удостоверение, - сообщили в региональном следственном управлении СК России.

В полиции проводят служебную проверку.

- Если вина сотрудника будет установлена, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечен к ответственности в соответствии с законодательством, - отметили в ГУ МВД России по Воронежской области.