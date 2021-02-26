В Воронеже первую часть обновленного парка «Дельфин» откроют 1 мая

Фото предоставлено пресс-службой​ мэрии

Мэр Воронежа Вадим Кстенин провел очередную встречу с инвестором проекта по реконструкции парка «Дельфин» Эдуардом Толоконниковым. Руководитель компании-концессионера сообщил, что к 1 мая планируется открыть первую часть этой территории отдыха горожан, живущих на левом берегу.

Эдуард Толоконников рассказал о том, какие сейчас идут работы в «Дельфине». По его словам, на данный момент обновляют центральную парковую аллею (от входа со стороны ДК «Электроника» и до ворот налоговой службы, вдоль забора спорткомплекса «Кристалл»). Кроме того, уже установили фонари в зоне детских площадок и у маяка. Парк круглосуточно охраняют, проводят там уборку. Туда завезли и уложили чернозем для того, чтобы посадить в него саженцы деревьев.

К началу паркового сезона будет готова 900-метровая «Трасса здоровья». О ней Толоконников рассказал подробнее:

– Это будет «кольцо» по периметру парка, сделанное в первую очередь для бегунов и велосипедистов. «Трасса здоровья» будет огибать весь парк, идти через лесополосу и далее вдоль всего побережья водохранилища.

Инвестор также сообщил, что старые пляжные «грибки» и раздевалка перенесены на дикий пляж, ближе к Северному мосту – для людей в годах, которые привыкли отдыхать у воды в этом месте. К началу мая в парке закончат ремонт трех туалетов разных цветов и габаритов. По всей территории парка установят новые фонари, заработают набережная и семейные аттракционы.

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