Мэр Воронежа Вадим Кстенин провел очередную встречу с инвестором проекта по реконструкции парка «Дельфин» Эдуардом Толоконниковым. Руководитель компании-концессионера сообщил, что к 1 мая планируется открыть первую часть этой территории отдыха горожан, живущих на левом берегу.Эдуард Толоконников рассказал о том, какие сейчас идут работы в «Дельфине». По его словам, на данный момент обновляют центральную парковую аллею (от входа со стороны ДК «Электроника» и до ворот налоговой службы, вдоль забора спорткомплекса «Кристалл»). Кроме того, уже установили фонари в зоне детских площадок и у маяка. Парк круглосуточно охраняют, проводят там уборку. Туда завезли и уложили чернозем для того, чтобы посадить в него саженцы деревьев.К началу паркового сезона будет готова 900-метровая «Трасса здоровья». О ней Толоконников рассказал подробнее:– Это будет «кольцо» по периметру парка, сделанное в первую очередь для бегунов и велосипедистов. «Трасса здоровья» будет огибать весь парк, идти через лесополосу и далее вдоль всего побережья водохранилища.Инвестор также сообщил, что старые пляжные «грибки» и раздевалка перенесены на дикий пляж, ближе к Северному мосту – для людей в годах, которые привыкли отдыхать у воды в этом месте. К началу мая в парке закончат ремонт трех туалетов разных цветов и габаритов. По всей территории парка установят новые фонари, заработают набережная и семейные аттракционы.– Набережная будет простираться от северной границы парка до маяка, мы полностью покроем ее специальным образом обработанной палубной доской, – рассказал Эдуард Алексеевич. - Между набережной и трассой здоровья оборудуем пляжи: на газоне под растущими у воды деревьями и на территории, куда завезем песок. Также планируем установить в акватории водохранилища небольшой открытый бассейн с очищаемой водой. Чтобы дети смогли безопасно купаться летом.Толоконников добавил, что в прибрежной зоне также собираются разместить площадки для воркаута и скейт-парк. Рядом появится открытый амфитеатр со сценой, а также установят аттракцион «Автодром» с бамперными машинками. В ее южной части сделают футбольное поле с искусственным покрытием, из которого зимой можно будет сделать каток. Маяк на набережной может стать одной из смотровых площадок парка, а пирс будет местом швартовки лодок и катамаранов.Вадим Кстенин спросил, как поступят с деревьями в парке. Эдуард Толоконников пояснил, что их обследовали вместе с городским управлением экологии. По его словам, к деревьям при реконструкции будут относиться очень аккуратно.– Даже карусели нами будут установлены в «пятна», оставшиеся от старых советских каруселей, – специально для того, чтобы никак не потревожить растущие в зоне аттракционов сосны, – рассказал Эдуард Алексеевич. - А что касается вязов и тополей, то взамен удаленных деревьев на центральной аллее парка весной высадим 28 крупномеров кленов и 50 хвойных, а также 200 кустарников кизильника.Толоконников также сообщил, что 1 сентября будут открыты релакс-площадка, парк знакомств, спортивная территория и площадка, где дети смогут познакомиться с правилами дорожного движения и покататься на электрических машинках. А в 2022 году в «Дельфине» появятся спортзалы, площадка для киберспорта и фудкорт. Об этих планах инвестор рассказал подробнее:– Из коммерческих объектов в прибрежной зоне планируем установить одноэтажные залы с двухсторонним панорамным остеклением (для обеспечения эффекта «открытого пространства»). Это будут танцевальный зал, зал единоборств, три фудкорта с единой открытой террасой. Еще один фудкорт появится в юго-восточной части парка. Организация всех этих работ в парке запланирована так, чтобы благоустройство не мешало жителям отдыхать.Уже сейчас на реконструкции «Дельфина» потратили 21,4 млн. руб. К середине апреля 2021 года, после приобретения каруселей и выполнения основной части работ по устройству набережной, ориентировочная сумма инвестиций составит сумму более чем втрое больше - 73,5 млн. рублей.Эдуард Толоконников добавил, что подтверждает свои обязательства по общей сумме вложений не менее 140 млн. рублей, а также срок реконструкции парка – два года с момента подписания концессионного соглашения.– В Воронеже еще ни разу не реализовывался такой крупный проект развития зеленой зоны за счет частных инвестиций. На нас с вами лежит большая ответственность, все – и муниципалитет, и горожане, и вы, как инвестор, заинтересованы в его успехе, так как этот опыт в будущем может быть распространен на другие территории. Вы можете рассчитывать на содействие всех подразделений администрации и мою поддержку в период реализации концессии, – подытожил встречу Вадим Кстенин.