В Воронеже после ДТП такси перевернулось на крышу

Машина повреждена довольно сильно, но водитель серьезно не пострадал. Фото: "Мой и твой Воронеж".

В паблике «Мой и твой Воронеж» появилось фото аварии, случившейся на набережной водохранилища вечером в четверг, 26 февраля. На ней запечатлена достаточно сильно поврежденная машина такси, лежащая на крыше. В комментариях к посту беспокоились, жив ли водитель.

Об этом ДТП рассказали в городском отделе пропаганды ГИБДД:

- Авария случилась в 21.30 у дома № 3 на Набережной Массалитинова. 34-летний таксист врезался в забор. В аварии никто не пострадал.

Напомним, в тот же день около 18 часов на улице Кольцовской «Киа» врезалась в «Сузуки», а потом и в «Хендэ». 59-летний водитель корейской иномарки погиб.