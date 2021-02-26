В центре Воронежа столкнулись три иномарки: один из водителей погиб

Водитель "Киа" погиб на месте. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В четверг, 25 февраля, около 18 часов на улице Кольцовской напротив Комсомольского сквера и бывшего кинотеатра «Луч» случилось страшное ДТП.

59-летний водитель «Киа Спортейдж», ехавший по улице Свободы в направлении улицы Фридриха Энгельса, на перекрестке столкнулся с «Сузуки Гранд Витара», двигавшимся со стороны Ворошилова в направлении улицы 9 Января. Потом по инерции корейская иномарка врезалась еще и в «Хендэ Солярис».

"Хендэ" кажется поврежденной не сильно. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Водитель «Киа» умер до приезда скорой. 33-летний мужчина, руливший «Сузуки», и 39-летняя женщина, управлявшая «Хендэ», по предварительным данным, серьезных травм не получили. Полицейские продолжают разбираться в обстоятельствах этой аварии.

Внедорожник въехал в бок "Киа". Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- Всего 25 февраля в Воронежской области случилось 131 ДТП, из них 87 – в Воронеже, 37 – в районах, 7 – на федеральных трассах. В пяти авариях один человек погиб, четыре получили травмы, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД. – За прошедшие сутки задержали девять пьяных водителей. Еще 55 получат штрафы за то, что ехали на красный свет.