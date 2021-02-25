В Воронежской области готовятся к воссозданию «Великой Русской стены»

Новый туристический объект мог бы стать визитной карточкой Черноземья Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В Воронежской области приступят к научному изучению объектов культурного наследия, связанных с Белгородской засечной чертой. Такая же работа по поручению Министерства культуры проходит в Белгородской, Липецкой и Тамбовской областях.

Должна быть проведена археологическая разведка на территории предполагаемого расположения Черты - для выявления объектов археологического наследия. Будет проведена экспертиза для включения объектов в Единый госреестр культурного наследия.

Еще весной 2020 года президент Владимир Путин поручил правительству выработать предложения по изучению объектов Белгородской засечной черты XVII века и организации туристического маршрута по ним.

Кстати, когда в нашем регионе гостил Захар Прилепин, он поддержал создание «Великой Русской стены». Засечная черта протяженностью около 800 км на территории современных Воронежской, Белгородской, Липецкой, Тамбовской защищала в XVII веке русские земли от степных набегов. В комплекс сооружений входили остроги, из которых выросли позже такие города, как Воронеж, Острогожск, Белгород, Короча, Усмань, Тамбов и другие.

- Я поставил задачу профильным исполнительным органам госвласти совместно с воронежским научным археологическим сообществом заняться организацией археологической разведки. Участие региона в проекте по воссозданию Черты позволит пополнить туристический портфель Воронежской области новым интересным объектом. Кроме того, напомню, что мы планируем к реализации стратегический проект «Историко-природный парк «Костенки-Борщево-Архангельское». Надеемся, что исследования будут проводиться именно на территории этого туристического кластера, так как крепость Костенск в XVII веке являлась составляющей Черты. Найденные в ходе раскопок артефакты позволят нам в дальнейшем пополнить экспозицию музея реконструкции «Городок Костенск», - прокомментировал глава региона Александр Гусев.

Напомним, началась подготовка технических заданий на выполнение проектных работ по двум объектам будущего туристического кластера «Костенки».