Захар Прилепин поддержал идею воссоздания «Великой Русской стены» в Воронежской области

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- В Воронежской области сами географические и исторические условия предполагают небывалое сосредоточие удивительных мест. Меловые пещеры, древние монастыри, доисторические хижины людей из костей мамонтов и многое-многое другое, в том числе «Великая Русская стена», строительство которой одобрил президент. Здесь могли бы быть необычайные туристические маршруты, - уверен писатель Захар Прилепин.

29 августа лидер партии ЗА ПРАВДУ вместе со сторонниками проехал по историко-культурному маршруту от села Борщево до Костенок, включающему наследие «Великой Русской стены». Он побывал в месте, где останавливался Степан Разин, посетил видовые точки региона и местный археологический музей-заповедник.

«Я бы с удовольствием жил в Воронежской области»

Однако свой визит в Воронежскую область в этот день Захар Прилепин начал с Международных армейских игр в Острогожске. В течение недели представители России, Беларуси, Китая и Узбекистана боролись за звание лучших специалистов автобронетанковой техники. Захар Прилепин побывал на закрытии игр.

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- В основе любой нации и любого государства лежат конфликты и пути преодоления их. Только в новейшие времена лукавые люди стали говорить, что нужно отказаться от портянок, военной формы, парадов да и в целом армии. Однако один из основных сюжетов русской культуры, в том числе литературы и песни, - воинская страда, - комментирует Захар Прилепин.

Далее команда ЗА ПРАВДУ отправилась в село Борщево, где в 17 веке располагался монастырь, в котором останавливался Степан Разин. Об этом казаке, предводителе одного из крупнейших восстаний в истории Руси Захар Прилепин планирует выпустить книгу.

- В силу особого чувства к донской земле, которая для меня самая любимая, ненаглядная и родная, я, конечно, не могу упустить возможность проехаться по территории, которая наполнена для меня личной памятью. Говорю это без пафоса. На мой взгляд, это очевидные вещи. Я бы с удовольствием жил в Воронежской области, - рассказывает Захар Прилепин.

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Заключительной точкой маршрута стал государственный археологический музей-заповедник «Костенки», где находятся памятники позднего палеолита мирового значения - стоянка древнего человека, часть которой состоит из костей мамонтов.

Развитие культурного кластера нужно лоббировать

Сейчас в четырех регионах страны создаются культурные кластеры. Субъекты, вошедшие в программу, получают приоритетное финансирование. Партия ЗА ПРАВДУ выступает за то, чтобы включить Воронежскую область в эту программу. В середине семнадцатого века на южных рубежах нашей страны была засечная черта - своеобразный оборонный комплекс от набегов - та самая «Великая Русская стена». Захар Прилепин уверен, что воссоздание такого центра в нашем регионе могло бы стать местом притяжения для туристов со всей страны.

- Чтобы подобные проекты становились реальностью, нужна хорошая команда лоббистов, представленных во всех уровнях власти. Со своей командой я бы с удовольствием помогал развивать такие инициативы. Потому что мне близка наша культура, мне нравится эта тема, но, кроме того, я считаю себя местным. Я постоянно бывают не только в Воронеже, но и езжу по области. К тому же сейчас пишу роман про Степана Разина. Меня все это влечет, - говорит лидер партии ЗА ПРАВДУ . - Да, сейчас мое путешествие совпало с предвыборным временем, но, например, месяц назад я приезжал сюда просто так.

Захару Прилепину удалось объединить вокруг себя людей, которые, как он говорит сам, по-хорошему «сумасшедшие». Они все влюблены в родной край и его историю. Например, в Воронежской области это историк и публицист Николай Сапелкин.

К тому же у самого Захара Прилепина уже есть опыт создания в Воронеже фестиваля традиционной русской культуры «Русское лето»: программа мероприятия наполнена историческими, литературными, музыкальными и прочими событиями. Большой подобный проект мог бы привнести новую жизнь и в ряд поселений в области.

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- Деревни и села бывают разные: есть такие, по виду которых сразу видно, что у местных жителей есть работа и есть возможности. Безусловно, сегодня нужно показывать, что людям на земле можно отлично жить. Для этого нужно развивать то же сельское хозяйство, местные производства. Но и туристическая сфера может дать подъем. Село Борщево - яркий пример того, как поселение обрастает новыми домами, благодаря тому, что это место красиво и интересно, - считает Захар Прилепин.

Оплачено из средств избирательного фонда Воронежского регионального отделения политической партии «ЗА ПРАВДУ»