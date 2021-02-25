Санврачи нагрянули в кафе Воронежа, где праздновали свадьбу во время коронавирусного запрета

Фото из архива КП Фото: Иван Макеев

В кафе «Бермуды» в микрорайоне Первое Мая Воронежа организовали семейное торжество – свадьбу. Именно во время него и нагрянули с антиковидным рейдом проверяющие. Санврачи и сотрудники департамента предпринимательства и торговли выявили нарушения, составили протокол, а позже передали его в суд. Это стало поводом для назначения штрафа директору заведения, следует из постановления Советского райсуда.

Проверка проводилась еще в конце ноября. В регионе тогда ввели ограничительные меры для проведения массовых мероприятий. В них не должно было участвовать более 50 гостей. Но, как оказалось, директор заведения и торжество не отменил, и не ограничил число участников свадьбы. Также санврачи выявили, что в кафе при этом не соблюдалась социальная дистанция, не было разметки на полу, антисептиков на входе. Кроме того, не проводилась дезинфекция помещений и поверхностей, так как отсутствовали дезинфицирующие средства.

В суде адвокат директора настаивал на том, что у его подзащитного маленькая зарплата – 12600 рублей и малолетний сын. Руководителя кафе признали виновным в нарушении антиковидных требований (ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ), но снизили размер штрафа до 25 тысяч рублей.

Ранее в Воронеже закрыли на 10 суток полулярный бар. Санврачи нагрянул туда во время вечеринки.