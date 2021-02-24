В Воронеже на короткой рабочей неделе потеплеет до +5

Скоро воронежцы опять будут месить снежную жижу. Фото: Иван ВИСЛОВ

Воронежские синоптики рассказали, что оттепель, которая наступит уже 25 февраля после сильных морозов, будет достаточно продолжительной. До конца последнего месяца зимы дневные температуры будут стабильно держаться выше нуля.

- Это связано с действием теплых воздушных масс, которые придут с юга на смену арктическому холоду, принесенному антициклоном, - рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. – Правда, это все-таки оттепель. О фактическом начале весны говорить пока рано. В начале марта дневные температуры все же будут держаться ниже нуля, пусть и ненамного.

Метеорологи уточнили прогноз на оставшиеся дни короткой рабочей недели и сообщили, какой погода будет на выходных.

В ночь на четверг, 25 февраля, юго-западный ветер принесет с собой снег и ослабление ночного мороза до -15 градусов. Днем временами будет светить солнце, а порой примется моросить. Причем непонятно то ли дождь, то ли снег. При этом потеплеет до +1 градуса.

Ночью в пятницу, 26 февраля, подует западный ветер. Противные осадки будут по-прежнему падать с неба при -1 градусе. Днем температура поднимется до +5, из-за туч выглянет солнце, при этом обещают сухую погоду.

В ночь на субботу, 27 февраля, снова примется падать то ли дождь, то ли снег при -1 градусе. Днем ненастье продолжится, хотя временами будет выглядывать солнце. Снова потеплеет до +5.

Ночью в воскресенье, 28 февраля, подует северо-западный ветер. Он принесет с собой сначала дождь при +1 градусе. Днем осадки прекратятся, столбик термометра поднимется до +5. Из-за облаков временами будет выглядывать солнце.