Воронежцев 23 февраля ждут жуткие погодные качели: от 0 до -22 градусов

В ближайшие двое суток воронежцам нужно будет одеваться потеплее. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Воронежские синоптики поделились шокирующим прогнозом на ночь на вторник, 23 февраля. Перепад температуры будет просто жутким для метеозависимых людей.

- Действительно, если днем 22 февраля столбик термометра будет держаться около нуля, то уже в ночь на 23-е ожидаем похолодание до -22 градусов. Связано это с приходом антициклона, который будет затягивать арктические воздушные массы с северо-востока, - рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. – Морозы, впрочем, продлятся недолго. Антициклон через два дня уйдет на восток, и теплый воздух с юго-востока, напротив, уже в конце рабочей недели принесет оттепель.

В ночь на вторник, 23 февраля, помимо мороза в -22 градуса будет еще и идти небольшой снег. Днем он прекратится, при этом потеплеет до -14, солнце будет выглядывать из-за облаков.

Ночью в среду, 24 февраля, вместо северо-восточного подует восточный ветер. При пасмурной погоде будет еще холоднее, чем сутки назад, - -25 градусов. Днем пойдет слабый снег. Мороз уже будет не таким крепким - -12 градусов.

В ночь на четверг, 25 февраля, юго-восточный ветер принесет с собой сильный снегопад и -14 градусов. Днем резко потеплеет – до -1 градуса. Снегопад продолжится.

Ночью в пятницу, 26 февраля, снова сменится ветер – на этот раз на юго-западный. Температура будет держаться около нуля. Снег будет идти, но уже слабый. А днем он совсем прекратится. Из-за туч будет появляться солнце. При этом потеплеет до +3 градусов.