В центре Воронежа маршрутка сбила женщину

Полицейские разбираются, почему водитель "ПАЗа" не затормозил перед "зеброй". Фото: из архива «КП»

В понедельник, 21 февраля, в 19.40 на пешеходном переходе недалеко от дома № 98 по улице Карла Маркса случилось ДТП, в котором пострадала женщина.

По данным городской ГИБДД, 59-летний водитель маршрутного «ПАЗа», ехавший со стороны улицы Комиссаржевской, почему-то не затормозил на нерегулируемой «зебре» и сбил 55-летнюю женщину. Она получила серьезные травмы, на скорой ее отвезли в больницу «Электроника».

Напомним, 22 февраля около 4.30 на улице Новосибирской Левобережного района на нерегулируемом пешеходном переходе водитель «Тойоты-Короллы» сбил насмерть пенсионера и его собаку. 28-летнего виновника жуткого ДТП до этого 14 раз штрафовали за превышение скорости.