В Воронеже водитель «Тойоты» сбил насмерть мужчину с собакой

Полицейские продолжают выяснять обстоятельства ДТП, а также устанавливают личность погибшего пешехода. Фото: из архива «КП»

В понедельник, 22 февраля, в 4.30 в Левобережном районе на улице Новосибирской у дома № 34 случилось страшное ДТП. 28-летний водитель «Тойоты-Королла», ехавший со стороны улицы Лебедева, сбил насмерть мужчину, личность которого пока не установили. На вид ему 60 – 65 лет. Пешеход шел по нерегулируемой «зебре» со своей собакой. Животное тоже погибло.

Полицейские установили, что в 2020 году водитель, устроивший смертельное ДТП, 14 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил.

Напомним, 21 февраля около шести часов вечера в Богучарском районе 47-летний водитель «Ауди» сбил насмерть 64-летнего велосипедиста.