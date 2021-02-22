В Воронежской области водитель иномарки сбил насмерть велосипедиста

Скорая приехала, когда велосипедисту уже ничем нельзя было помочь. Фото: из архива «КП»

В понедельник, 21 февраля, в 18.20 на третьем километре дороги Богучар- Монастырщина-Сухой Донец-1-я Белая Горка случилось смертельное ДТП.

47-летний водитель «Ауди Q7» сбил 64-летнего велосипедиста, жителя села Дьяченково. Пенсионер умер до приезда скорой. Водитель уехал с места ДТП. Однако недалеко, инспекторы ДПС задержали его в селе Терешково Богучарского района.

- Всего 21 февраля в Воронежской области зарегистрировали 77 ДТП, из них 48 случились в Воронеже, 20 – в районах, 3 – на федеральных трассах. В четырех авариях один человек погиб, четверо получили серьезные травмы, - рассказали в региональном ГУ МВД. – Автоинспекторы задержали 35 пьяных водителей, и еще 64 проезжавших на красный свет.