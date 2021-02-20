На воронежской телебашне к 23 февраля появятся камуфляж, красные звезды и залпы салютов

Специалисты отмечают, что подготовили новый сценарий подсветки Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

К наступающему Дню защитника Отечества воронежская телебашня «оденется» в камуфляж, на ней появятся красные звезды, залпы салютов и, конечно, большая открытка «С 23 февраля!». Об этом сообщили в пресс-службе филиала РТРС «Воронежский ОРТПЦ»

Иллюминацию, которая стала традиционной для больших праздников, в этот раз будет радовать горожан непосредственно 23 февраля с 19:00 до 23:00.

Специалисты отмечают, что подготовили новый сценарий подсветки, который будет отличаться от того, которым уже освещалась телевизионная башня Воронежа. Праздничная динамическая открытка будет наполнена образами и символами, ассоциирующимися соответственно с 23 февраля.

Напомни, 370 салютов украсят небо Воронежа 23 февраля в 21.00. Еще 180 холостых выстрелов с темпом в 20 секунд создадут особый звуковой ритм. Впервые для организации салюта в честь Дня защитника Отечества в нашем городе воинской славы увеличили число исторических орудий «Рапира» для салютных батарей. И сразу вдвое!