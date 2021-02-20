Салют в Воронеже в честь Дня защитника Отечества: в 2021 году в два раза увеличили количество орудий для салютных батарей

Сводные расчеты артиллерийского дивизиона общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированные в Воронежской области, уже приступили к тренировкам Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

370 салютов украсят небо Воронежа 23 февраля в 21.00. Еще 180 холостых выстрелов с темпом в 20 секунд создадут особый звуковой ритм. Впервые для организации салюта в честь Дня защитника Отечества в нашем городе воинской славы увеличили число исторических орудий «Рапира» для салютных батарей. И сразу вдвое! Об этом сообщила пресс-служба Западного военного округа.

Для воронежцев подготовили девять видов праздничных салютов: «Ассоль», «Ассоль-хамелеон», «Подсолнух», «Волна-3», «Вега-1, -2, -4» различных модификаций. На высоте около 250-300 метров можно будет наблюдать «картину» в семи цветовых гаммах: переплетутся серебристый, зелено-красный, красно-белый, зелено-белый, синий, голубой и желтый цвета.

Пушки МТ-12 и салютные установки займут свое место на дамбе Чернавского моста 23 февраля в канун проведения праздничного салюта. Сводные расчеты артиллерийского дивизиона общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированные в Воронежской области, уже приступили к тренировкам.

- Артиллеристы отработают порядок действий при выполнении выстрелов из орудий и пусков из 2 салютных установок 2А85. Всего в составе салютных батарей задействовано около 50 военнослужащих. Салют будет произведен из 6-х единиц 100-мм орудий МТ-12 и 2-х салютных установок на базе автомобиля КамАЗ, - отметили в пресс-службе Западного военного округа.

Напомним, что в Воронеже перекроют дорогу и запретят парковку из-за салюта ко Дню защитника Отечества.