Прокуратура Воронежа возбудила три дела на «Квадру» за аварии, оставившие без тепла 123 дома

В Железнодорожном районе люди в лютый мороз вынуждены были обходиться без тепла и горячей воды 22 часа. Фото: из архива «КП»

Сотрудники прокуратуры Воронежа отчитались о результатах проверки «ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация» по факту аварий 30 января и 8 февраля в Левобережном и Железнодорожном районах.

Работники надзорного ведомства сделали вывод, что эта организация ненадлежащим образом содержит магистральные трубопроводы. Аварии 30 января, в результате которой на шесть часов остались без отопления и горячей воды жители 56 многоэтажек Левобережного района и особенно 8 февраля, когда этих коммунальных благ лишились 67 домов в Железнодорожном на 22 часа, случились из-за недоработок. В частности, несвоевременного обнаружения дефектов и следующего за ним ремонта.

Прокуратура Воронежа возбудила три административных дела по ст. 7.23 КоАП РФ «Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами» в отношении «Квадры». Кроме того, директору теплоснабжающей организации внесли представление об устранении нарушений закона и привлечении их виновников к ответственности.

По каждому из административных дел максимальное наказание – десять тысяч рублей. Даже если допустить, что по всем трем дадут по полной – это всего лишь 30 тысяч штрафа. Для такой крупной организации как «Квадра» просто смешно. Поэтому и комментировать решение прокуратуры там не стали. Проще заплатить. До следующего раза?