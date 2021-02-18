Инспекторы Росприроднадзора обнаружили нарушения в работе Левобережных очистных сооружений в Воронеже

Нарушения обнаружили во время внеплановой проверки Фото: Сайт Центрально-Черноземного управления Росприроднадзора

На Левобережных очистных сооружениях (ЛОС) отсутствует удаление избыточного активного ила и вывод его из системы биологической очистки. Это нарушение обнаружили во время внеплановой проверки сотрудники Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора.

Ранее выдали предписание об устранении нарушений. Однако выполнены они не были. Среди нарушений: не удаляется пена с поверхности вторичных отстойников и не реализованы в установленный срок мероприятия по строительству цеха механического обезвоживания сырого осадка.

- В отношении юридического лица ООО «ЛОС» составлен протокол об административном правонарушении. Материалы направлены в суд для привлечения предприятия к ответственности по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ. ООО «ЛОС» выдано повторное предписание с целью устранения всех выявленных нарушений, - сообщили 17 февраля в Центрально-Черноземном межрегиональном управлении Росприроднадзора.

О том, что «РВК-Воронеж» может купить «Левобережные очистные сооружения» (ЛОС) разговоры ходят уже довольно давно. Летом 2020-го сообщалось, что формируется предложение по реконструкции ЛОС с учетом технических и экономических показателей. Однако после новостей не было.

Именно «Левобережные очистные сооружения» губернатор Александр Гусев назвал одними из виновников ужасного запаха, преследующего воронежцев в разных районах города. И намекал на необходимость смены хозяина «ЛОС».