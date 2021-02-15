Появились фото смертельного ДТП на трассе в Воронежской области

Страшный удар пришелся в бок "Ладе". Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

На сайте регионального ГУ МВД выложили фото смертельного ДТП в Верхнемамонском районе. На нем видно, что у 14-й «Лады» раскурочен бок, при этом вылетели стекла. На «Скании» сильных повреждений не заметно.

Напомним, в понедельник, 15 февраля, в 11.50 на 711 километре трассы «Дон» в Верхнемамонском районе столкнулись грузовик Scania, ехавший в направлении Москвы, и 14-я «Лада», появившаяся со стороны второстепенной дороги. Удар фуры убил на месте 66-летнюю пассажирку отечественной машины и отправил в больницу ее 37-летнего водителя. Оба раненых – местные жители. Шофер фуры в ДТП не пострадал.