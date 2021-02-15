В Воронежской области грузовик врезался в «Ладу»: погибла женщина

Пассажирка "Лады" погибла на месте, а водителя легковушки отвезли на скорой в местную больницу. Фото: из архива «КП»

В понедельник, 15 февраля, на 711 километре трассы «Дон» в Верхнемамонском районе случилась авария, закончившаяся трагедией.

- В 11.50 грузовик Scania, ехавший в направлении Москвы, врезался в 14-ю «Ладу», выезжавшую со второстепенной дороги. Погибла на месте 66-летняя пассажирка отечественной машины, жившая в Верхнемамонском районе. 37-летний мужчина, руливший «Ладой», попал в местную больницу. Он тоже местный житель. 46-летний водитель грузовика, уроженец Краснодарского края, в аварии не пострадал, - рассказали в отделе пропаганды региональной УГИБДД.

Полицейские продолжают выяснять обстоятельства этого ДТП.