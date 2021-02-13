Под Воронежем обустроят площадь с памятником «Родина русского флота»

Так будет выглядеть будущая площадь

До 1 июля 2021 года в Рамони не только появится двухуровневая смотровая площадка в виде корабля с парусами, но и будет обустроена центральная площадь на улице Мосина. Заявки на участие в электронном аукционе принимают до 19 февраля.

Центральным объектом площади станет памятник «Родина русского флота»: он должен напоминать, что в XVII веке в Рамони работала судоверфь. Венчать его будет корабль, отдаленно напоминающий «Гото Предестинацию» или «Меркурий».

Визуализация памятника

Также на территории появится памятник Витусу Берингу. Подрядчик должен оборудовать постамент под бюст российско-датского мореплавателя, известного, например, тем, что он руководил Первой и Второй Камчатскими экспедициями. Именем Беринга названы остров, пролив и море на севере Тихого океана.

На участке планируется не только заменить тротуарную плитку, но установить газонную решетку. То есть местные жители и гости Рамони смогут гулять по зелени. Подрядчику предстоит посеять вручную газон партерного, мавританского и обыкновенного вида.

Также в планах двухрядная живая изгородь - она будет состоять из кустарников-саженцев. В частности, будет использован кизильник. Победитель аукциона должен позаботиться о системе автомолива. Появятся новые скамьи и урны.

Вид сверху на площадь

Благоустроенный парк будет находится под видеонаблюдением. Планируется установить как минимум 3 цилиндрические видеокамеры с подсветкой и 1 уличную скоростную поворотную камеру.

Начальная она же максимальная цена контракта - более 7,9 млн рублей. Это средства бюджета Рамонского городского поселения (около 2,7 млн) и бюджета Воронежской области (примерно 5,2 млн).