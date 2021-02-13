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Под Воронежем обустроят площадь с памятником «Родина русского флота»

Также должен появиться бюст Витуса Беринга
Олег ИВАНОВ
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Так будет выглядеть будущая площадь

Так будет выглядеть будущая площадь

До 1 июля 2021 года в Рамони не только появится двухуровневая смотровая площадка в виде корабля с парусами, но и будет обустроена центральная площадь на улице Мосина. Заявки на участие в электронном аукционе принимают до 19 февраля.

Центральным объектом площади станет памятник «Родина русского флота»: он должен напоминать, что в XVII веке в Рамони работала судоверфь. Венчать его будет корабль, отдаленно напоминающий «Гото Предестинацию» или «Меркурий».

Визуализация памятника

Визуализация памятника

Также на территории появится памятник Витусу Берингу. Подрядчик должен оборудовать постамент под бюст российско-датского мореплавателя, известного, например, тем, что он руководил Первой и Второй Камчатскими экспедициями. Именем Беринга названы остров, пролив и море на севере Тихого океана.

На участке планируется не только заменить тротуарную плитку, но установить газонную решетку. То есть местные жители и гости Рамони смогут гулять по зелени. Подрядчику предстоит посеять вручную газон партерного, мавританского и обыкновенного вида.

Также в планах двухрядная живая изгородь - она будет состоять из кустарников-саженцев. В частности, будет использован кизильник. Победитель аукциона должен позаботиться о системе автомолива. Появятся новые скамьи и урны.

Вид сверху на площадь

Вид сверху на площадь

Благоустроенный парк будет находится под видеонаблюдением. Планируется установить как минимум 3 цилиндрические видеокамеры с подсветкой и 1 уличную скоростную поворотную камеру.

Начальная она же максимальная цена контракта - более 7,9 млн рублей. Это средства бюджета Рамонского городского поселения (около 2,7 млн) и бюджета Воронежской области (примерно 5,2 млн).