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Под Воронежем планируют построить двухуровневую смотровую площадку в виде корабля с парусами

Открытие объекта можно ждать в июле 2021 года
Олег ИВАНОВ
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Планируется, что смотровая площадка будет выглядеть примерно так

Планируется, что смотровая площадка будет выглядеть примерно так

В поселке городского типа Рамонь Воронежской области местная администрация планирует построить двухуровневую смотровую площадку в виде корабля с парусами. Появиться необычное место притяжения должно на улице Рабочая. 11 февраля были объявлены поиски подрядчика. Начальная она же максимальная цена контракта - чуть более 7,35 млн рублей.

Вид сверху

Вид сверху

Источник финансирования будущей арт-территории: средства областного бюджета (свыше 4,8 млн рублей) и бюджета Рамонского городского поселения (свыше 2,5 млн).

После завершения работ местных жителей и гостей поселения в этом месте будут встречать световые буквы «Рамонь». Но до появления яркой вывески и фонарей предстоит немало потрудиться.

В перечень того, что нужно сделать включены демонтаж, в том числе срезка кустарника и вывоз мусора, земляные работы и обустройство фундамента. Конструкция «корабля», видимо, будет стоять на железобетонных сваях. Одни из наиболее объемных - работы с металлоконструкциями площадки. А вот для покрытия полов, согласно документации, будет использоваться в основном полимерная террасная доска. Необходимо будет также сделать центральную стеллу, которая станет мачтой, и лестницы.

Учтено и благоустройство территории: поблизости появится стоянка для 5 автомобилей, будут обустроены тротуары из плитки, откос укрепят щебенкой, появится газон. Общая площадь участка, которому предстоит преобразиться, в границах проектирования - 1576 кв. м.

Уже летом новая площадка сможет принять первых гостей

Уже летом новая площадка сможет принять первых гостей

Уже 19 февраля завершится рассмотрение заявок на участие. Будущему победителю предстоит выполнить работы до 1 июля 2021 года.