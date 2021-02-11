Под Воронежем планируют построить двухуровневую смотровую площадку в виде корабля с парусами

Планируется, что смотровая площадка будет выглядеть примерно так

В поселке городского типа Рамонь Воронежской области местная администрация планирует построить двухуровневую смотровую площадку в виде корабля с парусами. Появиться необычное место притяжения должно на улице Рабочая. 11 февраля были объявлены поиски подрядчика. Начальная она же максимальная цена контракта - чуть более 7,35 млн рублей.

Вид сверху

Источник финансирования будущей арт-территории: средства областного бюджета (свыше 4,8 млн рублей) и бюджета Рамонского городского поселения (свыше 2,5 млн).

После завершения работ местных жителей и гостей поселения в этом месте будут встречать световые буквы «Рамонь». Но до появления яркой вывески и фонарей предстоит немало потрудиться.

В перечень того, что нужно сделать включены демонтаж, в том числе срезка кустарника и вывоз мусора, земляные работы и обустройство фундамента. Конструкция «корабля», видимо, будет стоять на железобетонных сваях. Одни из наиболее объемных - работы с металлоконструкциями площадки. А вот для покрытия полов, согласно документации, будет использоваться в основном полимерная террасная доска. Необходимо будет также сделать центральную стеллу, которая станет мачтой, и лестницы.

Учтено и благоустройство территории: поблизости появится стоянка для 5 автомобилей, будут обустроены тротуары из плитки, откос укрепят щебенкой, появится газон. Общая площадь участка, которому предстоит преобразиться, в границах проектирования - 1576 кв. м.

Уже летом новая площадка сможет принять первых гостей

Уже 19 февраля завершится рассмотрение заявок на участие. Будущему победителю предстоит выполнить работы до 1 июля 2021 года.