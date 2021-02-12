В Воронежской области еще 359 человек заболели коронавирусом

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В Воронежской области проведенные эпидрасследования показали, что за минувшие сутки количество заболевших на спад идет медленно. Региональное управление Роспотребнадзора подтвердило информацию о еще 359 заразившихся ковидом. Данные опубликовало облправительство сегодня, 12 февраля.

Всего с момента начала пандемии в регионе страшный диагноз поставили уже 62 631 пациенту.

Большая часть из них победила болезнь. Таких – 56 392 человека. За последние сутки из стационаров и с амбулаторного лечения выписали 364 пациента.

К сожалению, жизни 9 человек спасти не удалось. Всего список умерших с апреля прошлого года насчитывает 2 044 пациента.

Впрочем, оперштаб региона спрогнозировал улучшение эпидситуации и смягчил некоторые ограничения. К примеру, в отношении работы театров и кинотеатров. Заполняемость залов увеличили до 80%. Билеты разрешили продавать в кассах.