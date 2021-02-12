Под Воронежем мужчину оштрафовали за повторное нарушение ковидных правил на 7,5 тысяч

Фото из архива КП Фото: Иван Макеев

Павловский райсуд оштрафовал 55-летнего местного жителя за повторное появление в общественном месте без медицинской маски. Его обязали заплатить в госказну 7,5 тысяч рублей. Ранее его уже задерживали за подобное нарушение. Тогда прогулка без маски обошлась ему в 1000 рублей.

Как рассказали в райсуде 11 февраля, мужчина в первый раз попал под «административку» в июне 2020 года. Для первого раза суд принял решение о штрафе в тысячу рублей. Во второй раз ковид-диссидента задержали уже в январе 2021 года.

Пока самый крупный штраф, который заплатил гражданин за повторное хождение без маски в общественном месте – 15 тысяч рублей. Тогда ковид-диссидента поймали в Лисках на автовокзале.