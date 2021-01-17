В Воронежской области продолжается борьба с «ковид-диссидентами». В поле зрения правоохранителей попадают люди, которые игнорируют соблюдение коронавирусных правил и находятся в общественных местах без масок. На днях лискинский райсуд приговорил к штрафу местного мужчину, который был задержан повторно без средств индивидуальной защиты.Он находился на территории автовокзала в городе Лиски на улице Коммунистическая. Как оказалось, за нахождение без маски он уже привлекался к ответственности.15 января райсуд рассмотрел административное дело и признал его виновным в правонарушении по ч. 2 ст. 20.6.1 КОАП. За повторный проступок и речи не могло быть о вынесении предупреждения. Мужчину приговорили к административному штрафу в 15 тысяч рублей. По закону за повторное нарушение правил грозит штраф от 15 до 50 тысяч рублей.Ранее в Борисоглебске наказали мужчину за побег из ковидного отделения. Ему также придется заплатить 15 тысяч в пользу государства.