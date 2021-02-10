Воронежцы могут пригласить на свадьбу в ЗАГС 15 гостей

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронежской области увеличили число гостей на торжественной регистрации брака, сообщили в региональном управлении ЗАГС.

- С 11 февраля в зал торжественной регистрации брака во все отделы ЗАГС региона будут допускаться 15 гостей. Но им по-прежнему важно помнить об использовании средств индивидуальной защиты. Сотрудники отделов ЗАГС, в том числе технические специалисты, во время регистрации брака тоже будут в масках и перчатках, - отметили в ведомстве.

Прием граждан отделами ЗАГС региона ведется пока без изменений: только по предварительной записи по телефону или через портал госуслуг. Консультации можно получить по телефонам: 212-72-87 (юридический отдел), 212-72-80 (приемная управления ЗАГС), а также в отделах ЗАГС.

Напомним, в «зеркальную» дату в Воронежской области поженятся 104 пары