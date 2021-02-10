В Воронеже пройдут бои без правил

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В преддверие мужского дня в Воронеже пройдет традиционный зимний турнир по смешанным единоборствам Fight Riot - MMA Series 26. Поклонников боев без правил ждут жесткие и бескомпромиссные схватки профессионалов. На ринге встретятся два десятка спортсменов - чемпионы нашей страны и стран СНГ по смешанным единоборствам в разных весовых категориях. Приедут бойцы из Кишинева, Оренбурга, Ростова-на Дону, Краснодара, Египта.

Главный бой вечера в весовой категории 66 кг: между мастером спорта России по армейскому рукопашному бою и боевому самбо, чемпионом кубка России по ММА, победителем вооруженных сил России по армейскому рукопашному бою Ильей Курзановым (клуб «Александр», Воронеж) и мастером спорта России по армейскому рукопашному бою, победителем различных всероссийских турниров по рукопашному бою, грэпплингу и ММА Салманом Аскеровым (клуб Max Fight Hunter, Ростов).

Масштабный турнир с участием бойцов пройдет 20 февраля в Event Hall, начало в 19.00.