Билайн ускорил мобильный интернет в коттеджных поселках Воронежской области

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В результате увеличилась скорость мобильного интернета. Например, в Семилукском районе она выросла в 1,7 раза (по сравнению с январем прошлого года).* Новые базовые станции Билайн появились в Рамони, Горках, Горожанском, Ямном, Новоподклетном, Медовке, Ямани, жилом массиве Лесной (Рамонский район) Семилуках, Терновом, Гремячем Колодезе, Девице (Семилукский район), Новой Усмани, Дружелюбии, Отрадном (Новоусманский район).

«Мы не только построили базовые станции, но и модернизировали сеть, расширив используемый частотный диапазон 1800 в сети LTE с 10 до 15 МГц. Это позволило увеличить скорость мобильного интернета, чтобы клиенты могли комфортно пользоваться им для работы, учебы или во время отдыха. Например, в Рамонском районе расположены туристические жемчужины региона – дворец Ольденбургских, развлекательный парк в Нелже. Сеть Билайн готова к тому, чтобы абоненты без проблем обменивались впечатлениями об их посещении, выкладывая в соцсети свои фото или видео», - прокомментировала директор Воронежского отделения ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) Ирина Кузьмина.

В 2020 году жители Воронежской области стали больше времени проводить в Сети - среднее потребление мобильного интернета абонентами Билайн за год выросло более чем в 1,5 раза.

*по данным внутренней аналитики ПАО «ВымпелКом» на 29.01.2021

Автор фото- Виктор Левшаков