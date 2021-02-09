В Воронежской области хозяин зарезал гостя и трое суток прожил с трупом

Машина Следственного комитета на месте преступления. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Глава села Клеповка Бутурлиновского района обратился в полицию с заявлением о том, что исчез 52-летний местный житель. Мужчину начали разыскивать. Один из местных полицейских решил сходить в дом на улице Колхозной - навестить знакомого человека, пропавшего без вести. И обнаружил там тело 52-летнего мужчины.

67-летнего хозяина дома задержали. Он признался, что вечером 4 февраля к нему в гости пришел знакомый. Мужчины стали выпивать. После изрядного количества возлияний они поссорились из-за закуски. Да так, что хозяин дома схватил кухонный нож и ударил гостя в шею. Тот умер. Тело убитого лежало в доме. 67-летнего мужчину, видимо, соседство с трупом не смущало. Неизвестно, сколько бы это продолжалось, если бы не визит полицейского.

Убийство произошло в этом доме. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

- Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Следователи СК назначили комплекс необходимых экспертиз, в том числе судебно-медицинскую для установления точной причины смерти, изъяли нож. Они также допросили свидетелей, с подозреваемым в преступлении проведена проверка показаний на месте. В ближайшее время следователь направит в суд ходатайство об аресте задержанного мужчины. Ему грозит от 6 до 15 лет лишения свободы, – рассказал руководитель Бутурлиновского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Александр Белоус.

Напомним, похожее преступление случилось в Новой Усмани. 50-летний местный житель в ночь с 13 на 14 января тоже сначала выпивал с 42-летним знакомым, потом началась ссора, и он ударил гостя ножом в шею. Ранение оказалось смертельным. Хозяин дома переночевал вместе с трупом, а потом отнес тело в камыши. Убитого мужчины обнаружили там только 6 февраля, до этого он числился пропавшим без вести.