В райцентре под Воронежем исчезнувшего мужчину нашли в камышах убитым

Место, где нашли тело мужчины. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области

В полицию обратились родственники 42-летнего мужчины и сообщили, что он пропал 13 января. Исчезнувшего человека нашли 6 февраля в зарослях камышах недалеко от домов на улице Подлесной Новой Усмани. На теле обнаружили раны, свидетельствующие о насильственной смерти.

Сотрудники Следственного комитета во взаимодействии с полицейскими задержали по подозрению в убийстве 50-летнего жителя Новой Усмани. Он признался, что в ночь с 13 на 14 января 42-летний мужчина пришел к нему в гости, хозяин угостил выпивкой. Дальше, как это часто бывает, собутыльники поссорились. Хозяин дома схватил кухонный нож и ударил гостя в шею. После чего лег спать вместе с трупом, а следующей ночью отнес тело в камыши.

Дом, где произошло убийство. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области

- Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская для установления точной причины смерти, изъято орудие преступления, допрашивают свидетелей, - рассказала и.о. руководителя Новоусманского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Елена Андрикевич. – Задержанному мужчине грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.