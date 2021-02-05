Губернатор Воронежской области рассказал о болевых ощущениях после прививки от коронавируса

Александр Гусев сам сделал прививку и других призывает последовать своему примеру. Фото: кадр с видео

Губернатор Александр Гусев рассказал о состоянии своего здоровья после того, как он сделал прививку от коронавируса:

- Самочувствие в целом очень хорошее. У меня нормальная температура, не снижена работоспособность, нет каких-то побочных проявлений. Да, были небольшие болевые ощущения в месте введения инъекции. Но это все по большому счету дискомфорта никакого не доставляет. Абсолютно не чувствую никаких сложностей и ограничений после прививки.

Напомним, на данный момент известно, что уже 30 800 жителям Воронежской области ввели первую часть вакцины от коронавируса. Всего в регион уже поступило 52 882 доз «Спутник V». В нашей области действует 50 пунктов вакцинации от коронавируса. На их базе работает 81 прививочный кабинет, а также выездные бригады, которые в первую очередь будут делать прививки жильцам домов-интернатов для престарелых. Инвалидам и жителям отдаленных сел обещали помочь с транспортом, чтобы они смогли добраться до пунктов вакцинации.