В Воронежской области планируют прививать от коронавируса не менее 10 тысяч человек в сутки

Число привитых от коронавируса воронежцев составило 30 800 человек. То есть за последние сутки процедуру прошли более двух тысяч жителей региона. Напомним, к 5 февраля в Воронежскую область всего поступило 52 882 дозы вакцины.

- Ставим себе задачу нарастить ежесуточный объем вакцинации на уровне не менее 10 тысяч человек, - прокомментировал губернатор Александр Гусев.

Время на иммунизацию одного пациента постепенно сократится до 5 минут. Это позволит увеличить пропускную способность прививочных кабинетов до 70 человек в смену, то есть до 140 человек ежедневно.

Всего в регионе действует 50 пунктов вакцинации от коронавируса. На их базе работает 81 прививочный кабинет, а также выездные бригады для работы в организованных коллективах. Уже составляются планы-графики иммунизации. В первую очередь мобильные бригады будут вакцинировать жильцов домов-интернатов для престарелых.

При необходимости для маломобильных граждан и жителей отдаленных сел местные муниципальные власти совместно с медиками обеспечивают возможность транспортировки до пунктов вакцинации. Губернатор Александр Гусев поручил пересмотреть график вакцинации от COVID-19, чтобы закончить иммунизацию населения летом.