Такого массового замора рыбы в Усманке не припомнят даже воронежские старожилы

Фото с сайта Воронежского заповедника

Пока правоохранительные и надзорные органы продолжают расследование причин сброса в реку Усмань химических веществ на территории Липецкой области, сотрудники Воронежского заповедника отслеживают состояние воды реке на всей ее протяженности. Этот мониторинг позволяет проконтролировать распространение и концентрацию вредных веществ, попавших в водоем.

3 февраля представители лаборатории ЦЛАТИ по Воронежской области отобрали на анализ пробы воды в трех точках на территории заповедника в пределах Воронежской области.

- Последствия данного залпового отравления реки сточными водами будут губительны, как для массовых, так и редких и Краснокнижных видов биоты. По словам старожилов заповедника, такого губительного замора рыбы на реке не припомнят, - признались сотрудники заповедника.

Слежение за ситуацией продолжается.