Воронежцы больше не смогут купаться в Усманке

Фото с сайта Центрально-Черноземного управления Росприроднадзора

Продолжается расследование экологической катастрофы в Воронежском заповеднике, в результате которой в реке Усмань погибла рыба.

Напомним, первые признаки отравления реки в заповеднике на территории Липецкой области появились еще в декабре прошлого года: вода приобрела темную окраску и запах канализации. В местах промоин в отверстиях открытой поверхности образовалось огромное количество мертвой рыбы.

После сообщения о ЧП Центрально-Черноземное управление Роспотребнадзора начало проверку, отобрав на пробы воду из реки. Под подозрение попали несколько предприятий Липецкой области, сбрасывающие свои стоки в водоем. Среди них – очистные сооружения «Липецкоблводоканала».

КОКТЕЙЛЬ ИЗ ХИМИИ

27 января стали известны окончательные результаты анализов. В пробах обнаружили превышение концентрации различных загрязняющих веществ в десятки раз: иона аммония в 64 раза, анионных поверхностно-активных веществ в 36 раз, марганца в 17 раз, меди в 10 раз, цинка в 9 раз, железа в 8 раз.

В тот же день специалисты Росприроднадзора во главе с руководителем снова выехали на место ЧП для повторного осмотра береговой зоны реки Усмань, в которой произошел массовый замор рыбы. На плесах Ледовский и Утикей, расположенных на территории заповедника, они отметили мутный черный цвет воды в реке, на берегах и подо льдом - скопления мертвой рыбы, а в воздухе - стойкий неприятный запах.

Специалисты снова совместно с аккредитованной лабораторией более чем в 10 точках отобрали пробы как природной воды выше и ниже по течению реки Усмань, а также пробы сточных вод после очистных сооружений на выпуске «Липецкоблводоканала».

Фото с сайта Центрально-Черноземного управления Росприроднадзора

УЖЕ НЕ ПЕРВОЕ НАРУШЕНИЕ

Как рассказали в управлении Росприроднадзора, ведомство в декабре 2020 года провело выездную проверку «Липецкоблводоканала», выявив, что часть оборудования, задействованного в очистке сточных вод, выведено из эксплуатации. Кстати, ранее проверки очистных сооружений также выявляли нарушения при сбросе в реку недостаточно очищенных сточных вод. За это предприятие оштрафовали на 43,4 миллиона рублей. Деньги Росприроднадзор взыскивает через суд.

Но не только очистные сооружения загрязняют заповедную реку. Во время осмотра территории сотрудники Росприроднадзора нашли прорытый самовольно канал с красной водой. Несанкционированный сброс стоков в Усмань происходил с территории ООО «Овощи Черноземья». Лаборатория взяла пробы воды из этого канала. Результаты исследований будут известны в начале февраля.

Управление Росприроднадзора направило в адрес губернатора Липецкой области Игоря Артамонова материалы рейдового осмотра по выявленным фактам загрязнения реки Усмань, с просьбой принять меры воздействия к водоканалу и теплицам.

ПОД УГРОЗОЙ ВОРОНЕЖСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ

- После окончания внеплановой проверки, учитывая все отягощающие последствия, юридическое лицо «Липецкоблводоканал» будет привлечено к административной ответственности, - прокомментировал руководитель Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора Алексей Карякин. - В отношении лиц, допустивших несанкционированный сброс, будут приняты все меры административного реагирования. Управление Росприроднадзора рассчитает сумму вреда, причиненного экологии региона деятельностью предприятия.

Чем эта ситуация обернется для воронежцев? Тут прогнозы экологов неутешительны: отравленная вода в Усмани уже достигла Воронежской области, продолжая убивать все живое на своем пути. И это не только рыба, но и все обитатели водоема и его берегов. С таянием снега и льда, наступлением весны температура в реке поднимется и начнется процесс активного разложения погибшей флоры и фауны. Значит, река, к спасению которой в последние годы прикладывали так много усилий, в том числе и с помощью расчистки русла, «зацветет» и будет дальше зарастать и мелеть. Ну и, конечно, о купании в ней жителям Воронежа придется забыть.

В конечном же итоге, вся химия из отравленной Усмани окажется в водохранилище. Как оно выглядит в последние несколько лет, воронежцам рассказывать нет надобности…