Экологическая катастрофа в Воронежском заповеднике: в реке Усмань массово гибнет рыба

Фото с сайта Росприроднадзора

Сообщение о массовой гибели рыбы в реке Усмань появилось еще в начале декабря от директопа Воронежского заповедника. Мертвых рыб обнаружили сотрудники во время обследования акватории реки на территории соседней Липецкой области (заповедник простирается на два региона). Вода в Усмани стала темная и приобрела стойкий запах канализации. Даже беглого взгляда было достаточно, чтобы понять: в реку попали вредные вещества от предприятий, расположенных выше по ее течению.

Фото с сайта Росприроднадзора

Под подозрением оказались ОГУП «Липецкоблводоканал» и ООО «Овощи Черноземья». Расследованием ситуации занялось Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора. 21 января в ведомстве прошло совещание, которому предшествовал выезд на место происшествия с отбором проб воды в реке ниже по течению и в точке сброса сточных вод очистными сооружениями ОГУП «Липецкоблводоканал». Внепланово проверили и предприятие, эксплуатирующее очистные сооружения в городе Усмань.

- В частности, специалисты осуществили осмотр территории очистных сооружений и в разные периоды времени произвели три отбора проб сточных вод: на входе на очистные сооружения в месте сброса в реку Усмань после очистных сооружений, а также проб природной воды выше точки сброса сточных вод, ниже точки сброса сточных вод и на месте замора рыбы, - рассказали в региональном управлении Росприроднадзора.

Когда пришли результаты проб воды, сомнений не осталось: в отравлении реки виноваты очистные сооружения.

- Согласно заключению лабораторных исследований было установлено наличие превышения концентраций загрязняющих веществ в отобранных пробах природной воды, - отметили в ведомстве. - Так, ион аммония был превышен в 54 раза, анионные поверхностно-активные вещества в 28 раз, биологическое потребление кислорода в 26 раз, железо в 9 раз, марганец в 16 раз, медь в 30 раз, нефтепродукты в 3 раза, нитрит-ион в 3,1 раза, фосфат-ион в 11,5 раза, фторид-ион в 6 раз, цинк в 8 раз, взвешенные вещества в 6,3 раза и химическое потребление кислорода в 9,2 раза.

Окончательные итоги лабораторных исследований будут известны 27 января. После этого эксперты оценят причиненный экологии вред для привлечения виновных к ответственности.