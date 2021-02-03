Появились фото с места убийства воронежской учительницы

Место трагедии. Фото: Максим ГОРОХОВ

Около половины восьмого вечера 2 февраля в Северном микрорайоне Воронежа произошло чудовищное убийство. Рядом с надземным переходом у остановки «Гостиница Спутник» неизвестный не менее семи раз ударил ножом учительницу математики городской школы №1. Криминалисты нашли раны на шее, груди, спине.

Тот самый переход. Фото: Максим ГОРОХОВ

Хоть место трагедии и людное (остановка, переход, несколько кафе), свидетелей пока что нет. О случившемся силовики узнали благодаря самой погибшей. В момент нападения она разговаривала по телефону и крикнула знакомой: «Меня убивают».

Свидетелей на данный момент нет. Фото: Максим ГОРОХОВ

Несколько часов правоохранители и следователи собирали вещественные доказательства и обследовали территорию.

Собранные силовиками вещдоки. Фото: Максим ГОРОХОВ

Убежать от нападавшего женщине не удалось. Фото: Максим ГОРОХОВ

Также сюда приходили знакомые погибшей учительницы, некоторые приносили с собой цветы.

Знакомые педагога несут цветы... Фото: Максим ГОРОХОВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Подробности убийства воронежской учительницы: напавший нанес не менее семи ударов ножом. Знакомые погибшей несут гвоздики на место трагедии (подробнее)

«Это моя вторая мама»: школьники рассказали о своей учительнице, убитой ножом в Воронеже. У Натальи Тушинской остались дочь и муж (подробнее)

«Меня убивают»: погибшая в Воронеже учительница успела сказать о нападении знакомой по телефону. Женщина скончалась от множественных ножевых ранений (подробнее)