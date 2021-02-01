ГИБДД призвала воронежских водителей быть внимательнее при снегопаде

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Сотрудники ГИБДД призвали автомобилистов Воронежской области быть внимательнее на дорогах при ухудшении погоды. После обеда понедельника 1 февраля в регионе резко начала меняться погода. Уже вечером город сковали из-за сильного снегопада 9-балльные пробки. Поэтому гаишники просят водителей соблюдать скоростной режим.

В пресс-службе ГУ МВД по региону автомобилистам напомнили о необходимости сохранять дистанцию и боковой интервал при движении машины, быть аккуратнее во время маневрирования на трудных участках.

Также правоохранители обратились к пешеходам – их призвали пересекать дорогу только по переходам, не нарушать ПДД и быть внимательными на дороге.

Синоптики завтра обещают мокрый снег, дождь и гололедицу.