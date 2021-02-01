В Воронеж снова возвратятся снегопад и дождь

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Начавшийся сегодня, 1 февраля, после обеда небольшой снежок, завтра, 2 февраля, может усилится. Синоптики спрогнозировали повторение воскресных событий по поводу мокрого снега и дождя. Жителей Воронежской области предупредили об ухудшение погодных условий во вторник.

Такие данные передали в ГУ МЧС по Воронежской области со ссылкой на прогноз Гидрометцентра. Синоптики пообещали местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедицу.

Ранее метеорологи дали прогноз, каким будет для воронежцев последний месяц зимы. Больших сюрпризов погода, конечно, не принесет. Но отступления от нормы все же будут.