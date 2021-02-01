Синоптики рассказали, каким будет февраль в Воронеже

В феврале у дворников будет много работы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Метеорологи дали прогноз, каким будет последний месяц зимы в Воронеже. Больших сюрпризов погода не обещает. Но отступления от нормы все же будут.

- По прогнозам, среднемесячная температура февраля будет равняться -6 градусам, - рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. - Между тем норма чуть пониже. А именно - -6,5 градусов. Так что, месяц будет, хотя и незначительно, но теплее средних многолетних значений. А вот по осадкам разница будет приличная. Снега выпадет на пять миллиметров больше – примерно 42 миллиметра вместо 37. То есть, на 30 процентов выше нормы.

Напомним, предстоящая неделя сначала обещает быть снежной и достаточно теплой для февраля, но потом придут достаточно сильные морозы – в среднем ночью до -15, днем – около -12.

- Такая погода продлится с ближайших выходных и по крайней мере до 10 февраля, - добавил Александр Сушков. – Соответственно снега будет поменьше, чем сейчас, как и обычно случается, когда приходит антициклон.

Исходя из логики прогноза на весь месяц, в середине и в конце февраля вернется погода, близкая к оттепели или с уже совсем легкими морозцами. И, видимо, опять повалит снег.