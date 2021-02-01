В Воронеж после снегопада вернутся морозы

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В понедельник к вечеру на Воронеж может обрушиться очередной снегопад, который продолжится до утра вторника, 2 февраля. В эти дни ожидается небольшой мороз: около 2 градусов днем и до пяти градусов с минусом – ночью.

В середине недели потеплеет на пару градусов. Снег может перейти в дождь или стать мокрым, что чревато гололедом и проблемами на дорогах. Такая капризная погода с осадками сохранится до пятницы.

В ночь на субботу, 6 февраля, резко похолодает: температура сразу упадет до -12. Выходные обещают быть солнечными, но морозными. Днем около 13-15 мороза, а ночью – аж до 27!