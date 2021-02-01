Арбитраж приостановил взыскание с попавшихся на сговоре воронежских дорожников 48 млн рублей

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Воронежский арбитраж приостановил исполнение решения о взыскании с компании «Дорожное строительство и ремонт», попавшейся на картельной схеме, штрафа в 48,3 млн рублей. Срок – до конца судебных разбирательств. Организация в данный момент делает попытки в этом же суде оспорить штраф, который ей выписало региональное УФАС. Это следует из материалов суда.

Напомним, еще в конце октября стало известно, что антимонопольщики раскрыли очередной картельный сговор на торгах на ремонт дорог. Его заключили две крупные компании – ООО «Дорожное строительство и ремонт» (ДСР) и ООО «Россошанское дорожное ремонтно-строительное управление №1» (РДРСУ). На аукционе они разыграли схему «статист-победитель».

В процессе борьбы снижение произошло лишь на 1,5%. ООО «ДСР» больше не участвовало, а победителем стало ООО «РДРСУ №1».