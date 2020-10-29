УФАС уличил воронежских дорожников в сговоре на торгах

Параллельно дорожники попали под уголовное дело Фото: из архива "КП"

Сотрудники управления Федеральной антимонопольной службы Воронежской области раскрыли очередной картельный сговор на торгах на ремонт дорог. Его заключили две крупные компании – ООО «Дорожное строительство и ремонт» (ДСР) и ООО «Россошанское дорожное ремонтно-строительное управление №1» (РДРСУ). Об этом 28 октября сообщили в пресс-службе УФАС.

Как оказалось, на аукционе на проведение ремонта муниципальных автодорог в районах региона компании разыграли схему «статист-победитель». «ДСР» сыграло роль статиста, лишь создавая видимость конкурентной борьбы на торгах, а «РДРСУ №1» — победителя.

В преддверии торгов руководители фирм заключили картельное соглашение о том, что будут поддерживать цену и тем самым повысят стоимость работ. Начальная цена контракта составляла 258,4 млн рублей. В процессе борьбы снижение произошло лишь на 1,5%. ООО «ДСР» больше не участвовало, а победителем стало ООО «РДРСУ №1».

УФАС рассматривало дело, основанное на материалах другого, уголовного. Оно было возбуждено СУ СК РФ по Воронежской области в отношении директоров ООО «ДСР» и ООО «РДРСУ № 1». УФАС признал компании виновными правонарушении по п. 2 ч. 1 ст. 11 закона «О защите конкуренции…». Участники сговора получили предписания об устранении нарушений.