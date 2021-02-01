На строительство поликлиники в районе яблоневых садов Воронежу выделили 716 млн рублей

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Воронежской области Правительство РФ выделило 716,5 млн рублей на строительство поликлиники на 1100 посещений в смену. Новое медучреждение должно появиться в новом соцузле в областном центре – на пересечении улицы Ломоносова и Московского проспекта. Распоряжение о выделении столичных средств подписал 1 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ появился на сайте правительства.

Из него следует, что поликлиника с подстанцией скорой помощи на 10 бригад разместится в районе ЖК «Спутник» – по Московскому проспекту, 142у. Ввод в эксплуатацию должен состояться не позднее 20 декабря 2022 года.

Деньги из госказны на строительство будут выделять в течение двух лет. Первый транш ожидается в 2021 году. На эти цели должны перечислить 381,276 млн рублей. Второй – в 2022 году – еще 335,57 млн рублей. Средства выделят в рамках нацпроекта «Жилье».

Напомним, ранее власти определили подрядчика для строительства поликлиники. Контракт на 1,37 млрд рублей выиграло ООО «Воронежстройреконструкция». Поликлиника станет частью большого социального узла. Кроме нее, сделают школу на 2860 мест, детский сад на 600 мест, школу искусств и спорткомплекс общей площадью 40 тысяч квадратных метров.