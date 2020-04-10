В Воронеже определили подрядчика на строительство огромной поликлиники на месте яблоневых садов

10 Апр 2020 2020-04-10T17:59:49+03:00

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Власти определились с тем, кто будет возводить поликлинику, рассчитанную на 1,1 тысячи посещений в сутки, по адресу Московский проспект, 142у после вторых торгов. Участвовать в первых, состоявшихся в марте, никто не захотел.

На этот раз единственным претендентом, в итоге ставшим победителем, стало ООО «Воронежстройреконструкция». Компания ранее строила магазины Castorama и Metro, несколько «Магнитов», детсады в селе Александровке Новоусманского района и Борисоглебске, многоэтажные дома на улице Ростовской Воронежа, физкультурно-оздоровительные комплексы в Отрадном и в Калаче. С этой организацией заключили контракт на 1,37 миллиарда рублей, сообщают на сайте госзакупок.

За эти деньги специалисты компании должны будут построить восьмиэтажное взрослую, пятиэтажное детской и четырехэтажное женское отделения поликлиники. Кроме того, в здании будет расположена подстанция скорой помощи на десять бригад, автомойка, стоянка для медиков и парковка для пациентов на 110 мест. Также в проекте предусмотрены отделения медицинской реабилитации и взрослой и детской водолечебниц с бассейнами.

Поликлиника станет частью большого социального узла. Кроме нее, сделают школу на 2860 мест, детский сад на 600 мест, школу искусств и спорткомплекс общей площадью 40 тысяч квадратных метров. Не исключено, что и поликлиника, и школа могут стать самыми крупными в России.

Напомним, также, что все это великолепие появится на месте яблоневых садов. Эти зеленые насаждения, за которыми давно никто по непонятной причине не ухаживал, сначала пытались отдать под застройку с помощью мошеннической схемы. А потом, когда этот номер не прошел, все же решили, что садам не быть, потому что они фактически большей частью превратились в дрова и бурелом. Отвечать за то, что в таком состоянии оказались деревья, которые высаживали наши бабушки и дедушки, теперь уже никто не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU