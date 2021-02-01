Лаборатория внешнего радиационного контроля Нововоронежской АЭС отпраздновала новоселье

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ЛВРК – подразделение отдела радиационной безопасности, цель которого – радиационный контроль на Нововоронежской АЭС и в районе её расположения для своевременного выявления отклонений от норм и правил радиационной безопасности. Такие лаборатории есть на каждой атомной станции: АЭС должна сама контролировать то, как её работа влияет на окружающую среду и население. ЛВРК анализирует воздух, осадки, питьевую воду, сельскохозяйственную продукцию, водоёмы, рыбу и речную растительность, почву, – то есть всё, на что потенциально может повлиять атомная станция.

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