Воронежским пенсионерам до конца февраля продлили самоизоляцию

Заболеваемость среди стариков удалось снизить Фото: из архива «КП»

Воронежских пенсионеров просят и дальше оставаться дома: 29 января губернатор еще на месяц, до конца февраля, продлил в регионе режим самоизоляции для людей старше 65 лет.

Ограничения для пенсионеров продлевают в третий раз. Это связано с мерами по предупреждению распространения коронавируса в группе риска. Таким образом удалось снизить уровень заболеваемости среди воронежцев старшего поколения.

Напомним, по данным оперативного штаба области, за минувшие сутки заразились 378 человек.