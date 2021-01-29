В Воронежской области коронавирусом заразились 378 человек за сутки

Из архива КП Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Количество ежесуточных зараженных коронавирусом в Воронежской области остается на одном уровне. В пятницу, 29 января, ковид выявили еще у 378 человек. Об этом рассказали в федеральном оперштабе.

Всего с начала эпидемии общее количество заболевших в регионе достигло 57 468 человек.

После проведения эпидрасследований региональное управление Роспотребнадзора также проинформировало о выздоровевших. Страшную болезнь смогли победить за сутки 369 пациентов. Они выписаны из больниц и амбулаторного лечения. Всего миновать страшные последствия коронавируса удалось 51 624 пациентам.

К сожалению, не удалось и в этот раз избежать печальной статистики. За минувшие сутки медики не смогли спасти жизни 23 человек. Всего в регионе с марта прошлого года от ковида скончалось 1 814 пациентов.

Сейчас в ковид-стационарах Воронежской области находятся 3 тысячи человек. Больше половины из них – 1783 человека – находятся на кислородной поддержке.