В Воронежской области снизилось количество вызовов скорой помощи

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

За последние две недели департамент здравоохранения Воронежской области выявил ряд положительных моментов в эпидемиологической ситуации в регионе. Так, значительно снизилось количество вызовов «скорой помощи». Об этом сообщили в облправительстве 28 января.

Воронежцы стали реже жаловаться на высокую температуру на 11%, а на пневмонию – на 33 %.

Кроме того, в регионе меньше стали госпитализировать людей с коронавирусом в больницу. За три последние недели также уменьшилось количество ковидных больных, лечащихся амбулаторно.

Руководитель департамента здравоохранения области Александр Щукин отметил, что с новой коронавирусной инфекцией на госпитализации сейчас находятся 3 тысячи пациентов. 1783 из которых требуется кислородная поддержка. На амбулаторном лечении находятся 13 872 человека.