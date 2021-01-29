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Общество

В Воронеже умерли еще 23 пациента от коронавируса

Число летальных исходов от осложнений превысило 1800
Евгения ФРОЛОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

За сутки от коронавируса в Воронежской области скончались 23 человека. Медики не смогли спасти пациентов от осложнений, вызванных новой инфекцией. Печальную статистику в пятницу, 29 января, опубликовал региональный оперштаб.

Всего ковид стал причиной смерти уже 1 814 жителей региона.

Ранее руководитель облздрава на заседании штаба рассказал, что в больницах на кислородной поддержке находятся более 1700 пациентов, которым диагностировали коронавирус.

За сутки также болезнь определили еще у 378 человек.