В Воронеже умерли еще 23 пациента от коронавируса

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

За сутки от коронавируса в Воронежской области скончались 23 человека. Медики не смогли спасти пациентов от осложнений, вызванных новой инфекцией. Печальную статистику в пятницу, 29 января, опубликовал региональный оперштаб.

Всего ковид стал причиной смерти уже 1 814 жителей региона.

Ранее руководитель облздрава на заседании штаба рассказал, что в больницах на кислородной поддержке находятся более 1700 пациентов, которым диагностировали коронавирус.

За сутки также болезнь определили еще у 378 человек.