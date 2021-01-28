Федеральный инвестор может создать сервис велошеринга в Воронеже

Пока что в нашем городе не так много велодорожек Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В Воронеже, вероятно, снова попробуют создать так называемый байкшеринг. Некая федеральная организация вышла с инициативой установки точек велопроката. Идею создания комплексного городского проката велосипедов уже обсуждали в 2019 году.

27 января в сообществе «ВелоВоронеж» сообщили, что уже этим летом или весной 2022 года можно будет взять на прокат качественный городской велосипед. Если все получится, то концепция будет та же, что и в Москве.

В пресс-службе мэрии подтвердили «КП-Воронеж», что действительно есть инвестор, который рассматривает возможность вложиться в создание в нашем городе сервиса велошеринга. Но о каких-либо датах, видимо, говорить рано.

- В рамках предварительной проработки инициативы администрация города обратилась к представителям общественности, к участникам велодвижения, чтобы получить их видение о параметрах реализации проекта, о местах, где удобнее всего было бы расположить станции велопроката. Собранные данные переданы инвестору для анализа и принятия решений, - сообщили в пресс-службе мэрии.